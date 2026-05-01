Oberösterreich

Schwerer Unfall: Pferd schleift Kutscherin über Asphalt

Der Unfall ereignete sich im Bezirk Rohrbach, die 46-Jährige musste ins Spital geflogen werden.
01.05.2026, 16:39

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Rettungssanitäter steht vor einem Rot-Kreuz-Auto.

Eine 46-Jährige ist am Freitagnachmittag bei einem Kutschenunfall in Lembach im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) verletzt worden. Die Frau kam mit der einspännigen Kutsche zum Stehen. Als das Pferd wieder losging, kippte die Kutsche nach links.

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Die 46-Jährige fiel auf die Straße, die Kutsche auf sie und das durchgehende Pferd schleifte sie mehrere Meter auf dem Asphalt mit, ehe es gestoppt wurde, berichtete die Polizei. Die Kutscherin wurde verletzt ins Spital geflogen.

Agenturen  | 

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