Unerwartet verstorben: Salzburgs Finanz- und Agrarlandesrat Josef Schwaiger

Schwaiger war ein Urgestein in der Salzburger ÖVP. Bereits seit 2013, als Wilfried Haslauer das Amt des Landeshauptmanns eroberte, war er Teil der Salzburger Landesregierung, aktuell in einer von Edtstadler geführten schwarz-blauen Koalition.

"Ein Anpacker und bodenständiger Mensch"

"Schwaiger hat sich in seiner politischen Arbeit mit großer Leidenschaft insbesondere für die Land- und Forstwirtschaft, den ländlichen Raum sowie den Schutz vor Naturkatastrophen eingesetzt. Sein Wirken war stets geprägt von Sachverstand, Verlässlichkeit und dem Ziel, die Lebensgrundlagen im Land Salzburg langfristig zu verbessern", heißt es aus dem Büro von Edtstadler. Und weiter: "Josef Schwaiger war weit über Parteigrenzen hinaus geschätzt - als kompetenter Fachpolitiker, hemdsärmeliger Anpacker und bodenständiger Mensch, der die Anliegen der Bevölkerung stets ernst nahm und pragmatische Lösungen suchte."