SPÖ-Bürgermeister bei Wanderung im Urlaub tödlich verunglückt

Der Bürgermeister aus Spital am Pyhrn, Ägidius Exenberger, ist am Mittwoch tödlich verunglückt. Wie MeinBezirk online berichtete, soll es beim Wandern zu dem tragischen Unglücksfall gekommen sein. Die SPÖ Oberösterreich zeigte sich in einer Aussendung vom plötzlichen und völlig unerwarteten Tod bestürzt.

"Ein vorbildlich engagierter Bürgermeister"

Der geschäftsführende Vorsitzende der oberösterreichischen SPÖ und ehemalige Gesundheitsminister, Alois Stöger, würdigte den Verstorbenen in einer Aussendung nicht nur als "vorbildlich engagierten Bürgermeister", sondern auch als "Menschen mit Weitblick, Herz und Handschlagqualität". "Sein Einsatz für Spital am Pyhrn und seine tiefe Verbundenheit mit den Menschen in der Region waren beispielhaft", so Stöger. Auch Martin Winkler, Landesrat und designierter Landesparteivorsitzender der SPÖ OÖ, zeigt sich tief betroffen.