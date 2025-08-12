Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Wels-Land sind am Montag zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 45-jähriger Lenker aus dem Bezirk Wels-Land stieß am späten Nachmittag auf einem geraden Straßenabschnitt der B1 im Bereich Edt bei Lambach mit dem Pkw eines 71-jährigen deutschen Staatsbürgers aus dem Bezirk Vöcklabruck frontal zusammen. Beide Männer und die Beifahrerin des Deutschen wurden in den Fahrzeugen eingeklemmt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die unmittelbar nach der Bergung von der ersteintreffenden Streife begonnenen Reanimationsmaßnahmen am schwer verletzten 45-Jährigen mussten wenig später vom Notarzt erfolglos abgebrochen werden. Die schwer verletzte 71-jährige Beifahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 10" in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.