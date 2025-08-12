Welt

4-jähriger Bub aus Österreich bei Unfall in der Schweiz gestorben

Zum Unfallhergang sind derzeit keine näheren Details bekannt. Es wurde ein Zeugenaufruf gestartet.
12.08.25, 05:38
Zusammenfassung

  • Vierjähriger Bub aus Österreich stirbt nach Verkehrsunfall in St. Gallen, Schweiz.
  • Kollision mit Pkw eines 44-jährigen Deutschen, Details zum Unfallhergang noch unklar.
  • Trotz sofortiger Reanimation und Transport ins Kinderspital erliegt das Kind seinen Verletzungen.

Ein vierjähriger Bub aus Österreich ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in der Schweizer Stadt St. Gallen tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein 44-jähriger Deutscher in seinem Pkw mit dem Buben.

Zeugenaufruf gestartet

Details zum Unfallhergang seien noch nicht bekannt, erklärte die Stadtpolizei auf APA-Anfrage. Ein Zeugenaufruf wurde gestartet. Der Bub war österreichischer Staatsbürger, wohnte aber laut den Behörden in St. Gallen.

Die ausgerückte Polizei habe sofort mit der Reanimation des Vierjährigen begonnen, berichtete die Nachrichtenagentur sda.

Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte sei das Kind bei andauernder Reanimation in ein Kinderspital gebracht worden. Rund zwei Stunden nach dem Unfall sei der Bub seinen Verletzungen erlegen.

