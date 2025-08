Mit vierjährigem Kind im Auto: Alko-Lenker kracht in Baum

In Mauterndorf im Salzburger Lungau ist am Dienstagnachmittag ein stark alkoholisierter Autolenker mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Im Pkw befand sich auch sein vierjähriger Sohn . Wie die Polizei berichtete, wurden beide "wie durch ein Wunder" nur leicht verletzt. Ein Alkovortest bei dem 36-jährigen Niederösterreicher ergab einen Wert von 2,94 Promille . Der Mann wird angezeigt.

Zu dem Unfall kam es auf der Katschberg-Bundesstraße (B99) in Fahrtrichtung Radstädter Tauern. Der Alkolenker kam in einer leichten Linkskurve von der Straße ab, überflog die Leitschiene, prallte in der Einfahrt zu einem Parkplatz auf und wurde gegen den Baum geschleudert. Vater und Sohn wurden von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Obwohl laut den Ärzten eine stationäre 24-stündige Überwachung des Kindes erforderlich war, verließ der Vater nach einer ersten Untersuchung gemeinsam mit dem Sohn das Krankenhaus. Das Spital kontaktierte daraufhin die Polizei, die den Niederösterreicher wenig später anhalten konnte. Dabei verhielt sich der Vater äußerst renitent und beleidigte die Beamten, schlussendlich begab er sich mit seinem Kind zur weiteren Abklärung aber wieder ins Krankenhaus.