Tödlicher Crash in NÖ: 8-Jähriger nach Pkw-Zusammenstoß gestorben

Ein Achtjähriger aus Dänemark ist am späten Montagabend nach einem Pkw-Zusammenstoß bei der Donaubrücke nahe Stopfenreuth , einem Teil von Engelhartstetten (Bezirk Gänserndorf), und Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) gestorben.

Eine 14-Jährige wurde schwer verletzt, berichtete Andreas Zenker vom Roten Kreuz Niederösterreich der APA. Das Mädchen, das ebenfalls aus Dänemark stammt, wurde in ein Spital geflogen. Drei weitere Personen erlitten teils schwere Blessuren.