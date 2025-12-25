100.000 Euro aus Tresor verschwunden: Großdiebstahl im Tourismusbüro Katschberg
- Aus dem Tresor des Tourismusbüros am Katschberg sind über 100.000 Euro verschwunden.
- Die Polizei bestätigt den Diebstahl, es wurden jedoch keine Einbruchsspuren gefunden.
- Das Landeskriminalamt ermittelt, Verdacht besteht auf eine Person mit internem Zugang.
Aus dem Tresor des Tourismusbüros am Katschberg an der Grenze von Kärnten zu Salzburg ist Anfang der Woche ein hoher Geldbetrag verschwunden. Mehr als 100.000 Euro sollen entwendet worden sein, berichtete die Kronenzeitung am Christtag.
Die Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte gegenüber der APA, dass ein Diebstahl angezeigt worden sei, Näheres wolle man aber aus ermittlungstaktischen Gründen dazu nicht sagen. Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen aufgenommen.
Keinerlei Einbruchsspuren im Tourismusbüro
Dem Zeitungsbericht zufolge sollen im Tourismusbüro keinerlei Einbruchsspuren gefunden worden sein. "Das muss jemand von uns gewesen sein. Jemand, der Zugang zum Büro hat und genau weiß, wo der Schlüssel für den Safe zu finden ist. Jemand, der den Zahlencode zum Schlüsselfach kennt", zitierte die Zeitung nicht näher genannte Angestellte. Der hohe Geldbetrag soll von den Eintritten des Adventwegs aus den vergangenen Tagen sein.
Laut Tourismusverband-Geschäftsführer Patrick Lengdorfer sollen die Mitarbeiter vor dem Diebstahl im Büro alles ordnungsgemäß hinterlassen haben. "Wie so etwas passieren konnte, wissen wir leider selbst nicht. Ob es tatsächlich jemand aus unseren Reihen war, wird die Polizei herausfinden", sagte er.
