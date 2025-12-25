100.000 Euro aus Tresor verschwunden: Großdiebstahl im Tourismusbüro Katschberg

Aus dem Tresor des Tourismusbüros am Katschberg an der Grenze von Kärnten zu Salzburg ist Anfang der Woche ein hoher Geldbetrag verschwunden. Mehr als 100.000 Euro sollen entwendet worden sein, berichtete die Kronenzeitung am Christtag.

Die Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte gegenüber der APA, dass ein Diebstahl angezeigt worden sei, Näheres wolle man aber aus ermittlungstaktischen Gründen dazu nicht sagen. Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen aufgenommen.