Niederösterreich

Mehr als 5.000 Handys in NÖ gestohlen: 3,5 Jahre Haft

Das weiße Gebäude des Gerichts mit seinen vielen Fenstern dominiert die Ansicht.
2012 wurden bei einem Raub in Wiener Neudorf 5.705 Mobiltelefone im Wert von 1,6 Millionen Euro gestohlen. Urteil nicht rechtskräftig.
22.12.25, 14:28

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zusammenfassung

  • 2012 wurden bei einem Raub in Wiener Neudorf 5.705 Mobiltelefone im Wert von 1,63 Millionen Euro gestohlen, zwei Mitarbeiter wurden gefesselt.
  • Ein 56-jähriger Tatverdächtiger wurde nach über 13 Jahren festgenommen und erhielt nicht rechtskräftig dreieinhalb Jahre Haft.
  • Zwei Komplizen wurden bereits 2013 verurteilt, einer ist weiterhin flüchtig und per Haftbefehl gesucht.

Mehr als 13 Jahre nach einem groß angelegten Handy-Raub in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ist einem Mann am Montag in Wiener Neustadt der Prozess gemacht worden.

Mitarbeiter gefesselt

5.705 Mobiltelefone waren bei dem Coup im April 2012 erbeutet worden. Ein 56-Jähriger soll zwei Mitarbeiter mit einer täuschend echt aussehenden Pistole bedroht sowie geschlagen und gefesselt haben. Der 56-Jährige war im August festgenommen worden. Er erhielt laut Gericht nicht rechtskräftig dreieinhalb Jahre Haft.

Millionencoup mit 5.705 iPhones: Verdächtiger Serbe nach Raub in Haft

Der 56-Jährige soll bei dem Raub in der Nacht auf den 4. April 2012 in einem Lager eines Mobilfunkanbieters gemeinsam mit zumindest drei Komplizen agiert haben.

Beute hatte Millionenwert

Zwei mit Gewebeband gefesselte Beschäftigte waren zurückgelassen worden, sie hatten sich erst nach Stunden befreien und die Polizei verständigen können. Aus einer Lagerhalle wurden Paletten mit Smartphones im Wert von 1,63 Millionen Euro auf einen Lkw verladen und abtransportiert.

Führerschein weg: Syrer gab Bekanntem die Schuld und raubte ihn aus

Zwei der vier namentlich ausgeforschten Männer waren Anfang 2013 in Österreich festgenommen worden. Bei einem Prozess im August am Landesgericht Wiener Neustadt hatten die beiden Serben mehrjährige Haftstrafen erhalten, die inzwischen bereits verbüßt sind.

Ein Komplize noch flüchtig

Zwei andere Komplizen wurden mittels Europäischem Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben. Ein 56-Jähriger wurde heuer am 6. August festgenommen und am 16. Oktober nach Österreich ausgeliefert. Er musste sich nun vor einem Schöffensenat verantworten. Ein ausgeforschter Mittäter gilt als flüchtig.

Anklage gegen Teenager nach Raub: Schulen wussten nichts von Haft

Mehr zum Thema

Wiener Neustadt
Agenturen, eh  | 

Kommentare