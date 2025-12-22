Mehr als 5.000 Handys in NÖ gestohlen: 3,5 Jahre Haft

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Mehr als 13 Jahre nach einem groß angelegten Handy-Raub in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ist einem Mann am Montag in Wiener Neustadt der Prozess gemacht worden. Mitarbeiter gefesselt 5.705 Mobiltelefone waren bei dem Coup im April 2012 erbeutet worden. Ein 56-Jähriger soll zwei Mitarbeiter mit einer täuschend echt aussehenden Pistole bedroht sowie geschlagen und gefesselt haben. Der 56-Jährige war im August festgenommen worden. Er erhielt laut Gericht nicht rechtskräftig dreieinhalb Jahre Haft.

Der 56-Jährige soll bei dem Raub in der Nacht auf den 4. April 2012 in einem Lager eines Mobilfunkanbieters gemeinsam mit zumindest drei Komplizen agiert haben. Beute hatte Millionenwert Zwei mit Gewebeband gefesselte Beschäftigte waren zurückgelassen worden, sie hatten sich erst nach Stunden befreien und die Polizei verständigen können. Aus einer Lagerhalle wurden Paletten mit Smartphones im Wert von 1,63 Millionen Euro auf einen Lkw verladen und abtransportiert.