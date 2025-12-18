Deutschland

Kurios: Unbekannte stahlen 200 Kilo lebende Weihnachtskarpfen

Mehrere Karpfen liegen in einem Fischernetz.
Die Diebe bedienten sich auf einem Privatgrundstück aus einem von drei Fässern mit Fischen. Die Forellen blieben unangetastet.
18.12.25, 11:41

Aus einem Fass haben Unbekannte in Lübz in Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland rund 200 Kilogramm lebende Weihnachtskarpfen gestohlen. Wie die Polizei in Rostock am Donnerstag mitteilte, wurde die Tat in der Nacht zum Mittwoch begangen. Die Diebe bedienten sich demnach auf einem Privatgrundstück aus einem von drei Fässern mit Fischen.

Die beiden anderen Fässer, in denen sich ebenfalls Karpfen sowie Forellen befanden, ließen die Täter laut Polizei unangetastet. Die Karpfen waren demnach für den Weihnachtsverkauf vorgesehen. Der Schaden wurde auf etwa 900 Euro beziffert. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und bat um Zeugenhinweise.

