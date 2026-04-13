Salzburg

Kletterunfall in St. Gilgen: 67-Jährige schwer verletzt

Eine deutsche Frau fiel mehrere Meter ins Seil. Sie wurde in ein Krankenhaus geflogen.
13.04.2026, 10:06

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Ein gelber Rettungshubschrauber des ÖAMTC fliegt vor blauem Himmel.

Am Plombergstein in St. Gilgen (Flachgau) ist Sonntagmittag eine Kletterin abgestürzt. Die 67-jährige Frau aus Bayern unternahm mit ihrem Seilpartner auf dem bekannten Kletterfelsen eine Mehrseillängentour, als sie am Standplatz den Halt verlor und mehrere Meter ins Seil fiel.

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Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Wie die Bergrettung informierte, wurde die Frau von einem Rettungshubschrauber per Tau geborgen und nach einer Zwischenlandung ins Krankenhaus geflogen.

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Agenturen  | 

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