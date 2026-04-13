Kletterunfall in St. Gilgen: 67-Jährige schwer verletzt

Am Plombergstein in St. Gilgen (Flachgau) ist Sonntagmittag eine Kletterin abgestürzt. Die 67-jährige Frau aus Bayern unternahm mit ihrem Seilpartner auf dem bekannten Kletterfelsen eine Mehrseillängentour, als sie am Standplatz den Halt verlor und mehrere Meter ins Seil fiel.