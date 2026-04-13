Kletterunfall in St. Gilgen: 67-Jährige schwer verletzt
Eine deutsche Frau fiel mehrere Meter ins Seil. Sie wurde in ein Krankenhaus geflogen.
Am Plombergstein in St. Gilgen (Flachgau) ist Sonntagmittag eine Kletterin abgestürzt. Die 67-jährige Frau aus Bayern unternahm mit ihrem Seilpartner auf dem bekannten Kletterfelsen eine Mehrseillängentour, als sie am Standplatz den Halt verlor und mehrere Meter ins Seil fiel.
Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Wie die Bergrettung informierte, wurde die Frau von einem Rettungshubschrauber per Tau geborgen und nach einer Zwischenlandung ins Krankenhaus geflogen.
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