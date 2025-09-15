"The Sound of Music": Ein Museum für Filmfans in Salzburg

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der weltweit erfolgreiche Musicalfilm "The Sound of Music" feiert heuer sein 60-Jahr-Jubiläum und zieht seit Jahrzehnten Hunderttausende Touristen pro Jahr an die Original-Drehorte in und um Salzburg. Nun bekommen die Fans ein eigenes Museum in Salzburg, das der Geschichte des Films und der Familie Trapp nachspürt. Am Montag erfolgte der Spatenstich für den Umbau bisher leer stehender Gebäude in der Schlossanlage Hellbrunn zu einem weiteren Standort des Salzburg Museum.

Das ehemalige Tierwärterhaus, das Jägerhaus und die Remise der Schlossanlage Hellbrunn werden zu Ausstellungsräumlichkeiten für "Sound of Music Salzburg" umgebaut. Integriert in die Schau ist auch der aus dem Film bekannte Pavillon, der schon jetzt im Schlossgarten Hellbrunn Besucher aus aller Welt anzieht. Eröffnung im Sommer 2026 Hellbrunn sei ein idealer Standort für das neue Museum, sagte Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) bei der Pressekonferenz anlässlich des offiziellen Spatenstichs. Stadt und Land Salzburg teilen sich die Kosten – 3,8 Millionen Euro für den Bau und 1,8 Millionen Euro für die Ausstellungsgestaltung – je zur Hälfte. "Für mich ist wichtig, dass wir im Zeit- und Kostenplan bleiben", erklärte Auinger. Die Eröffnung des Museums ist für den Sommer nächsten Jahres geplant.

Zwei Erzählstränge: Film und echte Familie Trapp Inhaltlich will Kurator Peter Husty vom Salzburg Museum auf zwei Erzählstränge setzen: In der Remise widmet sich die Ausstellung der Geschichte des Films. Im Jägerhaus soll das Leben der "echten" Familie Trapp nachgezeichnet werden, die vor den Nationalsozialisten in die USA flüchtete und dort als Familienchor eine Erfolgsgeschichte schrieb.