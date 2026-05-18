Zoll findet 356.000 Euro bei Passagier im Zug von Salzburg nach Zürich

Schweizer Zollbeamte haben bei einem Bahnpassagier im Zug von Salzburg nach Zürich bei einer Kontrolle am Grenzübergang bei Buchs (Kanton St. Gallen) rund 356.000 Euro Bargeld gefunden.

Weil der 50-Jährige keine Angaben zur Herkunft des Geldes machen konnte, ermittelt nun die Kantonspolizei St. Gallen, teilte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Montag mit. Mann behauptete, ohne Gepäck zu reisen Bei der Kontrolle am 26. April hatte der 50-jährige Bahnreisende die Frage nach mitgeführten Waren oder Bargeld zunächst verneint. Er gab an, ohne Gepäck zu reisen. Die Zollmitarbeitenden fanden jedoch einen Rucksack unter der Sitzreihe des Mannes, woraufhin dieser eingestand, dass dieser ihm gehöre.