Salzburgs jüngster Landesrat Maximilian Aigner im Landtag angelobt

Mit der Wahl und Angelobung des neuen Landesrates Maximilian Aigner (ÖVP) hat am Mittwoch die Sitzung des Salzburger Landtags begonnen, in der das Budget für 2026 beschlossen wird. Aigner wurde mit den Stimmen der beiden Regierungsparteien ÖVP und FPÖ sowie der SPÖ gewählt, dagegen stimmten die KPÖ Plus und Grüne.

Mit 25 Jahren und zwei Tagen ist Aigner der jüngste Landesrat in der Geschichte des Bundeslandes. Am Montag hatte er sich bereits dem Hearing im Landtag gestellt. Nachfolger von Josef Schwaiger Aigner folgt auf den im Oktober überraschend verstorbenen Josef Schwaiger. In der schwarz-blauen Regierung in Salzburg ist er nun für die Bereiche Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, Energie, Asylunterkünfte und Volkskultur zuständig.