Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Toten ist es heute, Dienstag, am Nachmittag auf der Lamprechtshausener Bundesstraße B156 bei Weitwörth im Salzburger Flachgau gekommen. Ein Lkw und ein Pkw stießen frontal zusammen, teilte die Polizei gegenüber der APA mit.