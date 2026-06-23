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Salzburg

Salzburger Flachgau: Ein Toter bei schwerem Verkehrsunfall

Pkw und Lkw kollidierten auf der Lamprechtshausener Bundesstraße. Für eine Person kommt jede Hilfe zu spät.
23.06.2026, 19:36

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Ein Krankenwagen mit Blaulicht fährt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Toten ist es heute, Dienstag, am Nachmittag auf der Lamprechtshausener Bundesstraße B156 bei Weitwörth im Salzburger Flachgau gekommen. Ein Lkw und ein Pkw stießen frontal zusammen, teilte die Polizei gegenüber der APA mit.

Bei der Kollision wurde eine Person so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Weitere, zum Teil schwer verletzte Personen wurden mit dem Rettungshubschrauber sowie dem Rettungsfahrzeug in Salzburger Krankenhäuser gebracht.

Agenturen  | 

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