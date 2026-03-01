Alkohol, Drogen und Raserei: Fünf Führerscheine bei Kontrollen eingezogen

Die Salzburger Polizei führte in der Nacht auf Sonntag verstärkte Verkehrskontrollen durch, die zu mehreren Führerscheinabnahmen führten. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen, die entweder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen oder mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren.

Besonders gravierend war der Fall eines 24-jährigen Pinzgauers, der am Samstag laut Polizeiangaben mit stark überhöhter Geschwindigkeit von Stubach in Richtung Uttendorf unterwegs war. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten. Im Gemeindegebiet von Piesendorf rammte er eine Verkehrstafel, bevor er kurz darauf angehalten werden konnte. Ein Alkotest ergab laut Polizei einen Wert von 1,7 Promille. Der Führerschein wurde dem Mann abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Mit 105 km/h im Stadtgebiet Zwei 18-jährige Salzburger wurden am selben Abend mit jeweils 105 km/h im Stadtgebiet gemessen und im Bereich der Staatsbrücke angehalten. Beiden wurden die Probeführerscheine abgenommen.