Alkohol, Drogen und Raserei: Fünf Führerscheine bei Kontrollen eingezogen
Die Salzburger Polizei führte in der Nacht auf Sonntag verstärkte Verkehrskontrollen durch, die zu mehreren Führerscheinabnahmen führten. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen, die entweder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen oder mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren.
Besonders gravierend war der Fall eines 24-jährigen Pinzgauers, der am Samstag laut Polizeiangaben mit stark überhöhter Geschwindigkeit von Stubach in Richtung Uttendorf unterwegs war. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten. Im Gemeindegebiet von Piesendorf rammte er eine Verkehrstafel, bevor er kurz darauf angehalten werden konnte. Ein Alkotest ergab laut Polizei einen Wert von 1,7 Promille. Der Führerschein wurde dem Mann abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
Mit 105 km/h im Stadtgebiet
Zwei 18-jährige Salzburger wurden am selben Abend mit jeweils 105 km/h im Stadtgebiet gemessen und im Bereich der Staatsbrücke angehalten. Beiden wurden die Probeführerscheine abgenommen.
Kurz vor Mitternacht hielt die Polizei einen Motorradlenker aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in der Linzer Bundesstraße an. Dern 36-jähriger Salzburger war mit 1,62 Promille unterwegs. Die Beamten wollten ihm daraufhin seinen Führerschein abnehmen. Das war allerdings nicht möglich, weil der 36-Jährige seinen Führerschein bereits wegen bei einer früheren Alkoholfahrt entzogen worden war.
Negativ auf Alkohol, positiv auf Kokain
Kurz nach Mitternacht hielt die Polizei einen Deutschen (24) in der Hermann-Bahr-Promenade an. Laut Polizei wies er eindeutige Anzeichen einer Beeinträchtigung auf. Wie ein Alkotest zeigte, war der junge Mann nicht alkoholisiert. Beim Drogentest zeigte sich ein anderes Bild: Der Lenker wurde positiv auf Cannabis und Kokain getestet. Der Früherschein wurde ihm abgenommen.
Das selbe Schicksal ereilte einen 19-jährigen Pkw-Lenker in den frühen Morgenstunden: Er war in der Müllner Hauptstraße mit 82 km/h unterwegs. Erlaubt sind dort nur 30 km/h. Damit ist der Salzburger seinen Probeführerschein los.
