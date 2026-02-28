Verkehrskontrollen in Salzburg: Vier Lenker sind ihre Führerscheine los
Bei mehreren Verkehrskontrollen im Bundesland Salzburg mussten am Freitag insgesamt vier Autofahrer ihre Führerscheine abgeben. Die Polizei führte die Kontrollen sowohl im Stadtgebiet von Salzburg als auch auf der Tauernautobahn A10 durch. Alle betroffenen Lenker werden angezeigt.
Ein 39-Jähriger hat in Salzburg ein Fahrverbot missachtet - das hatte gehörige Folgen für den Türken: Er wurde deswegen von der Polizei angehalten. Die Beamten wollten einen Alkotest durchführen, doch der Lenker verweigerte. Daraufhin wurde ihm sein Führerschein vorläufig abgenommen.
Positiver Drogentest: Führerschein weg
Als die Exekutive einen Drogenschnelltest bei deinem Pkw-Lenker (37) aus dem Tennengau durchführte, war dieser positiv. Nach amtsärztlicher Untersuchung, die seine Fahruntauglichkeit feststellte, musste er ebenso seinen Führerschein abgeben.
Bei Verkehrskontrollen auf der Tauernautobahn im Bereich Kuchl wurden am Abend zwei Fahrzeuglenker angehalten. Beide waren alkoholisiert untwerwegs, wie die Alkotests zeigten: Ein 23-Jähriger Pongauer war mit 0,82 Promille unterwegs, ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels Land hatte einen Wert von 0.94 Promille. Diese beiden Männer mussten ebenfalls ihre Führerscheine abgeben.
