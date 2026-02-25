Alkolenker fuhr durch Glastüre in Musikschule

Ein 65-Jähriger ist am späten Dienstagabend mit einem Kastenwagen gegen den Eingangsbereich der Musikschule in Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) gekracht. Zwei Glastüren waren Polizeiangaben zufolge durchbrochen worden. Der alkoholisierte Lenker flüchtete zunächst, wurde jedoch später an seiner Wohnadresse gestellt. Dem Mann wurde der Führerschein entzogen, eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft wird folgen.