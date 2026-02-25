Alkolenker fuhr durch Glastüre in Musikschule
Der 65-Jährige hatte sich nach der Flucht später gestellt. Er war mit einem Kastenwagen unterwegs.
Ein 65-Jähriger ist am späten Dienstagabend mit einem Kastenwagen gegen den Eingangsbereich der Musikschule in Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) gekracht. Zwei Glastüren waren Polizeiangaben zufolge durchbrochen worden. Der alkoholisierte Lenker flüchtete zunächst, wurde jedoch später an seiner Wohnadresse gestellt. Dem Mann wurde der Führerschein entzogen, eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft wird folgen.
Der Crash hatte sich kurz vor 23.00 Uhr ereignet. Das wegfahrende Kfz wurde von Anrainern erblickt, an der Unfallstelle blieb zudem eine Kennzeichentafel des Kastenwagens zurück. Kurz nach Mitternacht wurde der 65-Jährige von Beamten bei sich daheim angetroffen. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv.
Kommentare