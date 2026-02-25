Festnahmen nach Drogendeals in Wien und Niederösterreich

Eine mehrköpfige Tätergruppe soll seit 2023 in Wien und Niederösterreich mit Kokain und weiteren Drogen-Substanzen gehandelt haben. Nach Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich wurden vier Personen festgenommen. Unter ihnen waren nach Polizeiangaben vom Mittwoch auch der 27-jährige Organisator und Koordinator der Deals sowie dessen 32-jähriger Lieferant.

Die Ermittlungen waren im September des Vorjahres nach einem Hinweis aus der Bevölkerung gestartet. Der 27-Jährige wurde letztlich gemeinsam mit Komplizen im Alter von 22 und 26 Jahren im November 2025 festgenommen und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Der Hauptbeschuldigte soll für die Koordination der Übergabe von insgesamt rund drei Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von 300.000 Euro an 50 Personen verantwortlich sein. Der Suchtmittellieferant, ein 32-Jähriger aus der Bundeshauptstadt, wurde Ende Jänner in Gewahrsam genommen und ebenfalls in die Justizanstalt Wien-Josefstadt gebracht. Der Großteil der Beschuldigten ist laut Polizei geständig.

Bei Hausdurchsuchungen stellten die Beamten diverse Suchtmittel sicher. Für eine 20-Jährige und einen 29-Jährigen setzte es Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Wien.