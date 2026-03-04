Alkohol, Drogen und Raser: Polizei zieht mehrere Führerscheine ein

Die Salzburger Polizei verzeichnete am Dienstag eine Reihe schwerwiegender Verkehrsdelikte im gesamten Bundesland. Besonders auffällig waren mehrere Fälle von Alkohol am Steuer, Drogenkonsum und massiven Geschwindigkeitsübertretungen, die allesamt zu Führerscheinabnahmen führten.

Ein 36-jähriger Lungauer hat auf der B96 im Ortsgebiet von St. Michael bei einem Unfall großen Sachschaden verursacht: Der Lenker beschädigte Verkehrsschilder sowie eine Verkehrsinsel und flüchtete. Wenig später wurde das Fahrzeug aufgrund von Zeugenaussagen ausfindig gemacht. Die Polizei führte bei dem 36-Jährigen einen Alkotest durch, dieser ergab einen Wert von 2,18 Promille. Der Führerschein wurde dem Mann abgenommen, zudem wird er mehrfach angezeigt.

Positiver Drogentest

Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Salzburg wurde am selben Tag ein 46-jähriger Tennengauer mit einem Klein-Lkw angehalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, woraufhin der Fahrer amtsärztlich untersucht und als fahruntauglich eingestuft wurde. Auch ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.