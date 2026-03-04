Alkohol, Drogen und Raser: Polizei zieht mehrere Führerscheine ein
Die Salzburger Polizei verzeichnete am Dienstag eine Reihe schwerwiegender Verkehrsdelikte im gesamten Bundesland. Besonders auffällig waren mehrere Fälle von Alkohol am Steuer, Drogenkonsum und massiven Geschwindigkeitsübertretungen, die allesamt zu Führerscheinabnahmen führten.
Ein 36-jähriger Lungauer hat auf der B96 im Ortsgebiet von St. Michael bei einem Unfall großen Sachschaden verursacht: Der Lenker beschädigte Verkehrsschilder sowie eine Verkehrsinsel und flüchtete. Wenig später wurde das Fahrzeug aufgrund von Zeugenaussagen ausfindig gemacht. Die Polizei führte bei dem 36-Jährigen einen Alkotest durch, dieser ergab einen Wert von 2,18 Promille. Der Führerschein wurde dem Mann abgenommen, zudem wird er mehrfach angezeigt.
Positiver Drogentest
Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Salzburg wurde am selben Tag ein 46-jähriger Tennengauer mit einem Klein-Lkw angehalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, woraufhin der Fahrer amtsärztlich untersucht und als fahruntauglich eingestuft wurde. Auch ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
In Kothgumprechting wurde ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Flachgau mit 91 km/h bei erlaubten 50 km/h im Ortsgebiet erwischt. Der junge Fahrer musste seinen Probeführerschein abgeben und wird angezeigt.
900 Fahrzeuge kontrolliert, 61 Anzeigen
Bei weiteren Radarmessungen im Bezirk Zell am See wurden knapp 900 Fahrzeuge kontrolliert, wobei 61 Lenker die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten. Drei Fahrer waren sogar mehr als 30 km/h zu schnell unterwegs. Gegen alle 61 Verkehrsteilnehmer wurden Anzeigen erstattet.
