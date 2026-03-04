Oberösterreich

Mit 2,32 Promille und ohne Vorderrad auf der Mühlkreisautobahn

Polizei nahm einem Alkolenker bei Linz den Führerschein ab, nachdem er mit seinem Wagen ohne Vorderrad unterwegs war.
04.03.2026, 09:06

Eine Autofahrerin hat in der Nacht auf Mittwoch der Polizei gemeldet, dass auf der Mühlkreisautobahn A7 bei Linz ein Pkw ohne Vorderrad steht.

Verkehrskontrollen in Salzburg: Vier Lenker sind ihre Führerscheine los

Laut APA fand die Autobahnmeisterei den Wagen samt 57-jährigem Lenker. Bei seiner Einvernahme stellte sich heraus, dass er zuvor auf der Westautobahn A1 Richtung Salzburg die Ausfahrt Asten verpasst hatte und anschließend beim Abbiegen am Knoten Linz auf die A7 auf einen Anpralldämpfer fuhr, wodurch sich das Vorderrad löste, so die Polizei.

Lenker fuhr mit beschädigtem Wagen weiter

Der Mann fuhr trotzdem noch weiter, bis er den schwer beschädigten Pkw am ersten Fahrstreifen parkte. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Oberösterreich Linz
Agenturen, safran  | 

