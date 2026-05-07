Salzburg

Salzburg: Baugerüst stürzt auf Autos, S-Bahn evakuiert

Heftige Windböen durch Gewitter ließen Baugerüst umstürzen, dabei wurden zwölf Autos beschädigt.
07.05.2026, 09:42

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Feuerwehr der Stadt Wien.

Starke Windböen haben am Mittwochabend am Ginzkeyplatz in der Stadt Salzburg ein Baugerüst aus der Verankerung gerissen.

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Schnellbahn musste evakuiert werden

Das Gerüst kippte auf einen Parkplatz und beschädigte ein Dutzend abgestellter Autos. Zugleich sorgte ein abgerissener Ast nahe des Bahnhofs Parsch für einen Schaden an der Oberleitung der ÖBB. Eine S-Bahn-Garnitur kam zu Stillstand, die Feuerwehr begleitete die Fahrgäste wenige Meter zu Fuß zurück zum Bahnsteig. Bei beiden Vorfällen wurde niemand verletzt.

Salzburg ÖBB
Agenturen  | 

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