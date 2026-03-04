Salzburg: Landtag gegen Werbung mit Konterfei von Kammerpräsidenten

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Salzburger Landtag hat sich am Mittwoch mit breiter Mehrheit für ein "Kopfverbot" von Kammerpräsidenten ausgesprochen. Designierter SPÖ-Landesparteichef Anlass war Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder, der wiederholt AK-Werbung mit seinem Gesicht bzw. Kopf machte. Lange hat das niemanden gestört, aber seit er zum SPÖ-Landesparteichef designiert worden ist, wird diese Doppelfunktion thematisiert. Das Land Salzburg ersucht mit dem Beschluss den Bund, das Medien-Transparenzgesetz entsprechend zu ändern.

"Wir reden von sehr großen Inseraten-Töpfen, mehr, als die Parteien zur Verfügung haben", sagte Grünen-Abgeordneter Simon Heilig-Hofbauer, dessen Partei den Antrag eingebracht hatte. "Übler Geruch" Natürlich sei es legitim, wenn die Kammern Informations- und Kampagnenarbeit machen. "Das steht einer Interessenvertretung zu, aber nicht, dass sie Werbung für eine Person macht. Dafür haben wir in Österreich eine hohe Parteienförderung. Es hat einen üblen Geruch, wenn Parteimitglieder über Kammergelder beworben werden."

Die ÖVP stellte die Frage der Unvereinbarkeit in den Raum. "Kann man destruktiver Oppositionsführer und AK-Präsident sein", so Klubobmann Wolfgang Mayer. Schon Vorwehen der Wahlen? Es gebe kaum ein Inserat der AK, auf der nicht das Konterfei des voraussichtlichen SPÖ-Spitzenkandidaten für die nächste Landtagswahl zu sehen sei. "Wenn die Arbeiterkammer ausschließlich von parteipolitischem Kalkül geleitet wird, ist es nicht gut für unser Land und nicht gut für die Sozialpartnerschaft."

FPÖ-Klubchef Andreas Schöppl sprach von einem "eklatanten Fall von Missbrauch" öffentlicher Gelder. "Die Gelder sind für die Arbeitnehmer da und um die Arbeiterkammer in der Öffentlichkeit zu platzieren, aber nicht für Werbung für den Präsidenten und die Sozialdemokratie." Eder kam nicht in den Landtag Eder, der am Mittwoch in den Landtag eingeladen war, aber nicht erschienen ist, "hätte uns heute sagen sollen, warum er es für notwendig hält, sich mit Geldern der AK bewerben zu lassen. Aber er ist heute nicht da. Es geht um politische Anständigkeit."

Seit 2020 gebe die AK im Jahr im Schnitt 400.000 Euro für Werbung aus, sagte Christian Eichinger von der KPÖ Plus unter Berufung auf die Medien-Datenbank. "Personenzentrierung nicht notwendig" Davon gebe es kaum eine Schaltung ohne Peter Eder. "Eine solche Personenzentrierung ist für eine öffentliche Körperschaft nicht notwendig, weil die Inhalte für sich sprechen. Eder könnte auch als ÖGB-Präsident oder SPÖ-Chef auftreten und hier trennen." Die Arbeit der Kammer sei zu wichtig, um hier persönlich Werbung zu machen.