Zu wenig Schnee, zu wenige Gäste: Salzburger Skigebiet insolvent

Der Bau eines Speicherteichs ließ zuletzt die Kosten im Skigebiet Karkogel steigen. Der Betrieb soll dennoch fortgeführt werden.
Das kleine Salzburger Skigebiet Karkogel in Abtenau (Tennengau) ist insolvent. Wie Kredit- und Gläubigerschutzverbände am Donnerstag informierten, ist am Landesgericht Salzburg ein Sanierungsverfahren über die "Abtenauer Bergbahnen Gesellschaft m.b.H." eröffnet worden. Schulden in der Höhe von rund 4,29 Mio. Euro dürften Vermögenswerten in der Höhe von 0,75 Mio. Euro gegenüberstehen. Von der Insolvenz sind 15 Dienstnehmer und 45 Gläubiger betroffen.

"Verzögerungen und unerwartete Kostensteigerungen"

Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Die 1962 gegründete Gesellschaft betreibt eine Kabinenbahn und vier Schlepplifte. An den Bergbahnen sind insgesamt 46 Gesellschafter beteiligt. Mit Abstand größte Eigentümer sind die Marktgemeinde Abtenau (58,4 Prozent) und der Tourismusverband Abtenau (31,3 Prozent).

Als Ursache für die Insolvenz nannten die Bergbahnen Verzögerungen und unerwartete Kostensteigerungen bei der Errichtung eines "betriebsnotwendigen" Speicherteiches. Dazu habe es Streitigkeiten mit der Baufirma gegeben. Bereits in den vergangenen drei Jahren hätten ausbleibende Besucherzahlen und wetterbedingte Umsatzeinbußen zu einer wirtschaftlich schwierigen Situation geführt. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten.

