Unfall bei Saalfelden: Frontalzusammenstoß fordert zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 311 zwischen Zell am See und Saalfelden wurden am Mittwochnachmittag zwei Personen verletzt. Ein 32-jähriger Pinzgauer soll seinen Pkw aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn gelenkt haben, wo es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 30-jährigen Deutschen kam. Beide Unfallbeteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Laut Polizei geriet der Pinzgauer auf die Gegenfahrbahn, nachdem ein vor ihm fahrender Pkw auf Höhe einer Bushaltestelle die Geschwindigkeit verringert hatte. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der 30-jährigen Frau aus dem Berchtesgadener Land.

Alkotest war negativ

Die beiden verletzten Fahrzeuglenker wurden zur weiteren Behandlung ins Tauernklinikum Zell am See gebracht. Ein bei dem 32-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ. Bei der Lenkerin konnte laut Polizeibericht kein Alkoholtest durchgeführt werden.