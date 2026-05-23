Überfall in Salzburg: Festnahme nach Raub mit Schreckschusswaffen

In der Stadt Salzburg ist am Freitag ein 33-Jähriger festgenommen worden, nachdem er kurz nach 8 Uhr Passanten im Bereich des Überfuhrstegs überfallen hatte. Laut Polizei bedrohte der Somalier mehrere Personen mit zwei Schreckschusswaffen und forderte Wertgegenstände.

Mit Diebesgut geflüchtet

Mit zwei geraubten Mobiltelefonen und Bargeld in geringer Höhe flüchtete er, konnte aber kurze Zeit später von Polizisten angehalten und festgenommen werden. Das geraubte Gut und auch die Schreckschusswaffen wurden sichergestellt.

Wie viele Passanten der Mann bedroht hat, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag auf APA-Anfrage, es sei aber niemand verletzt worden.