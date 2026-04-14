Polizeieinsätze in Salzburg: Alkohol, Drogen und Festnahme

Ein 64-Jähriger war Montagabend mit 1,48 Promille in Radstadt unterwegs. Die Polizei nahm dem Pongauer den Führerschein ab.

Parallel dazu führten Beamte zwischen Saalfelden und Schwarzach Fahndungskontrollen an Bahnhöfen und in Zügen durch. Bei der Überprüfung von insgesamt neun Personen wurden bei drei Kontrollierten Suchtmittel sichergestellt. Das beschlagnahmte Material umfasst rund 270 Gramm. Die Polizei hat Anzeigen gegen die betroffenen Personen erstattet, die weiteren Ermittlungen laufen.

Festnahme wegen Aufenthaltsverbots

Im Rahmen derselben Kontrollaktion wurde auch ein slowakischer Staatsbürger überprüft. Gegen den Mann besteht ein Aufenthaltsverbot, weshalb er festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht wurde.