Nach Alko-Unfall: Bürgermeister in Hof bei Salzburg tritt zurück

Ein Alko-Unfall des ÖVP-Bürgermeisters von Hof bei Salzburg ( Flachgau ) am Sonntag hat nun auch politische Folgen, wie die APA berichtet. Der Ortschef der 3.600-Einwohner-Gemeinde tritt noch Ende dieser Woche zurück, informierte die Salzburger ÖVP am Montagnachmittag in einer Aussendung. "Ich bedauere diesen Vorfall zutiefst und ziehe die Konsequenzen. Ich habe einen Fehler gemacht und möchte mich aufrichtig entschuldigen", ließ Bürgermeister Thomas Ließ wissen.

"Ich rechne es ihm an, dass er die Konsequenzen zieht und von seinem Amt zurücktritt. Es wird eine Bürgermeister-Direktwahl geben und wir werden uns auf eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten verständigen", teilte Bezirksparteiobmann Josef Schöchl mit. Bei den Bürgermeisterwahlen 2024 war Ließ auf 60,1 Prozent der Stimmen gekommen und hatte sich damit klar gegen seine SPÖ-Konkurrentin durchgesetzt.

Mit 1,3 Promille am Steuer eingeschlafen

Der 59-Jährige war am Sonntag gegen 17 Uhr in zwei entgegenkommende Fahrzeuge gekracht. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Laut Polizei dürfte der Lenker am Steuer eingeschlafen sein. Er hatte 1,3 Promille Alkohol intus und wird angezeigt. Ließ hatte bereits in der Vergangenheit immer wieder für Aufregung gesorgt. Obwohl er als Kontakt-1-Person nach einer Coronainfektion in der Familie in Quarantäne war, leitete er etwa im November 2020 eine Gemeindevertretungssitzung.