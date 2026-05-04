Einsatz wegen Schadstoffaustritt: Salzburger Hauptbahnhof wieder geöffnet

Rund 100 Personen warteten am Montagabend vor dem Salzburger Hauptbahnhof. Sie standen allerdings mit ihrem Gepäck vor geschlossenen Türen, denn der Bahnhof ist gesperrt. Gegen 19 Uhr wurde die Sperre aufgehoben.

Grund für die vorübergehende Sperre war der Austritt von Gefahrengut, genauer gesagt einem Güterwagon, wie die Stadt Salzburg in einer Aussendung mitteilt. Die Berufsfeuerwehr wurde am Montagnachmittag im Bereich der Lastenstraße alarmiert. Zuerst waren aufgrund des Einsatzes die Bahngleise 6,7,8 und 9 nicht benutzbar. Dabei blieb es jedoch nicht: gegen 17:30 wurde der Bahnhof komplett gesperrt und geräumt, bestätigte Werner Kloiber, Kommandant der Salzburger Berufsfeuerwehr.

Stoff darf nicht mit Wasser in Berührung kommen „Wir haben den Landeschemiker vor Ort und uns mit der Werkfeuerwehr Gendorf abgesprochen, die fachlich im Rahmen der TUIS-Feuerwehren bei Gefahrenguteinsätzen berät“, sagt Kloiber. Bei dem Stoff handle es sich um Natriummethylat. Das Substrat ist im Kessel in Methanol gelöst, in kristalliner Form haftet es außerdem außen auf dem Waggon. Natriummethylat ist laut Gefahrenstoffdatenbanken ein weiß-gelbliches, geruchloses Pulver und wird etwa als Katalysator bei der Biodieselherstellung verwendet. Der Einsatz wurde dadurch erschwert, dass die Chemikalie nicht mit Wasser in Berührung kommen darf: "Das ist gefährlich, weil es ätzend und selbstentzündlich ist sowie heftig und giftig reagiert, wenn es mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommt", so Kloiber.