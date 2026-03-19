Salzburg

Salzburg: Lkw prallte samt Anhänger gegen Firmengebäude

Ein Lastwagen kollidierte nachts in Eugendorf mit einem Firmengebäude und verursachte erheblichen Sachschaden.
19.03.2026, 10:32

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Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.

Ein 62-jähriger bosnischer Lkw-Fahrer blieb bei einem schweren Sachschadenunfall in Eugendorf unverletzt. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 2 Uhr morgens auf der Salzburger Straße (B1). Der Lastwagen samt Einachsanhänger kollidierte mit einem Firmengebäude, nachdem er von der Fahrbahn abgekommen war.

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Lastwagen samt Anhänger prallten gegen Gebäude

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Lkw-Fahrer von Henndorf in Richtung Salzburg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Gespann geriet auf die Grünfläche eines Kreisverkehrs und prallte anschließend gegen die Fassade eines angrenzenden Firmengebäudes, wo es zum Stillstand kam.

Sowohl das betroffene Gebäude als auch der Lastkraftwagen wurden bei dem Zusammenstoß massiv beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

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