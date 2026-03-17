26-jähriger Radfahrer starb bei Unfall mit Lkw

In St. Veit im Pongau ist es Dienstagmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtete, kollidierten ein Sattelzug und ein Radfahrer miteinander.

Dabei wurde der Radfahrer, ein 26-jähriger Niederländer, unter dem Lkw eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beiziehung eines Unfallsachverständigen und die Obduktion des Leichnams an. Der 51-jährige Lkw-Lenker wies keine Anzeichen einer Beeinträchtigung auf.