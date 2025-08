Rotes Kreuz brachte Todkranken für letzten Besuch in seinen Heimatort

Am 14. Juli ging es los: Die ehrenamtlichen Mitarbeiter Ariane und Walter machten sich von Salzburg nach Ried im Innkreis in Oberösterreich auf, wo Erle in einem Hospiz lebt. Dem gebürtigen Slowenen ging es zu diesem Zeitpunkt sehr schlecht. "Doch er freute sich auf die Reise", so das Rote Kreuz in einer Aussendung zu der Fahrt.

Mit kleinen Pausen ans Ziel

Das Ziel: Erles Elternhaus in Lucija in der Nähe von Portoroz. Die Fahrt führte über Kärnten und Italien nach Slowenien. Am Weg legte das Team mit seinen Fahrgästen kleine Pausen ein, bis am frühen Abend schließlich das Ziel erreicht war.