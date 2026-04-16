Rolex-Diebstahl nach vier Jahren aufgeklärt: Uhr tauchte bei Juwelier auf

Ein vier Jahre alter Fall von Uhrendiebstahl in Salzburg konnte nun aufgeklärt werden. Ein 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger steht unter Verdacht, im Juni 2022 eine Rolex-Armbanduhr in einem Salzburger Nachtlokal entwendet zu haben. Trotz umfangreicher Ermittlungen blieb der Fall lange Zeit ungeklärt.

Zufallsfund bei Juwelier führt zur Aufklärung

Die Wende im Fall kam erst im Jänner 2026, als die gestohlene Rolex bei einem Juwelier zur Reparatur abgegeben wurde. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um die vor fast vier Jahren als gestohlen gemeldete Uhr handelte. Die Ermittlungen führten schließlich zu dem 33-jährigen Tatverdächtigen.