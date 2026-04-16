Salzburg

Rolex-Diebstahl nach vier Jahren aufgeklärt: Uhr tauchte bei Juwelier auf

Eine 2022 in Salzburg gestohlene Luxusuhr der Marke Rolex wurde identifiziert, als sie 2026 zur Reparatur gebracht wurde.
16.04.2026, 10:09

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Eine goldene Rolex-Uhr mit Diamanten steht auf einem Sockel.

Ein vier Jahre alter Fall von Uhrendiebstahl in Salzburg konnte nun aufgeklärt werden. Ein 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger steht unter Verdacht, im Juni 2022 eine Rolex-Armbanduhr in einem Salzburger Nachtlokal entwendet zu haben. Trotz umfangreicher Ermittlungen blieb der Fall lange Zeit ungeklärt.

Zufallsfund bei Juwelier führt zur Aufklärung

Die Wende im Fall kam erst im Jänner 2026, als die gestohlene Rolex bei einem Juwelier zur Reparatur abgegeben wurde. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um die vor fast vier Jahren als gestohlen gemeldete Uhr handelte. Die Ermittlungen führten schließlich zu dem 33-jährigen Tatverdächtigen.

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Mehrfacher Weiterverkauf der Luxusuhr

Der Beschuldigte gab gegenüber den Ermittlern an, die Uhr damals im Nachtlokal gefunden und nicht gestohlen zu haben. Ihm wird jedoch zur Last gelegt, die Uhr anschließend weiterverkauft zu haben, statt sie abzugeben. Nach Angaben der Polizei wechselte die wertvolle Armbanduhr in der Folgezeit mehrfach den Besitzer. Gegen den 33-Jährigen wurde nun Anzeige erstattet. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

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