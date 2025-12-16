Salzburg: 8 Jahre Haft für 17-Jährigen wegen Messerangriffs

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein 17-jähriger Pongauer ist am Dienstag am Landesgericht Salzburg wegen versuchten Mordes zu einer achtjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Teenager soll am 12. Mai 2025 während eines Streites bei einer Autowaschanlage in Bischofshofen (Pongau) einem Kontrahenten mit einem Stanley-Messer eine lebensgefährliche, 15 Zentimeter lange Schnittverletzung vom Gesicht bis zum Hals zugefügt haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Vor der Auseinandersetzung waren fünf Männer mit einem Auto in Richtung Werfen unterwegs gewesen. Nachdem der Lenker des nachfolgenden Wagens mehrmals das Fernlicht aufgeblendet hatte, vereinbarten sie am Handy, sich bei der Autowaschanlage zu treffen. Streit um Lichthupe eskalierte Dort eskalierte der zunächst verbale Konflikt. Es entfachte sich eine Schlägerei, dabei kam auch ein Pfefferspray zum Einsatz. Ursache für die Aggressionen war offenbar die Lichthupe. Der Teenager dürfte bei dem Streit schließlich das Teppichmesser gezückt und angegriffen haben. Laut Staatsanwaltschaft nahm er dabei zumindest in Kauf, dass der Schnitt tödlich hätte sein können, wenn dabei die Halsschlagader durchtrennt worden wäre.