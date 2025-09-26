Mordverdacht in Rumänien: Verdächtiger in Salzburg festgenommen

Der Mann soll im Juni in seiner Heimat seine 51-jährige Frau so schwer verprügelt haben, dass sie Ende August im Krankenhaus starb.

Er war nach der Tat geflüchtet und wurde nach dem Tod der Frau mit europäischem Haftbefehl gesucht. Die rumänischen Behörden ermitteln wegen Mordverdachts. Der Rumäne wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.

Paar lebte in Trennung

Wie rumänische Medien nach dem Tod der Frau berichtet haben, dürfte das Paar in Trennung gelebt haben, offenbar gab es auch ein Betretungs- bzw. Annäherungsverbot. Der Mann dürfte der Frau auch gedroht haben, sie umzubringen. Er soll sein Opfer nach dem Angriff zurückgelassen haben und nach Österreich gereist sein. Die 51-Jährige wurde erst am nächsten Tag von ihrem neuen Freund mit lebensbedrohlichen Verletzungen gefunden. Zur Tat kam es im Kreis Iasi im Osten des Landes.