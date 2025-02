Nach Messerstecherei in Salzburg: Zehn Jahre Haft für 18-Jährigen

Nach einer Messerstecherei im Lehener Park in Salzburg im Februar 2024 sind drei Syrer am Mittwoch von einem Geschworenengericht am Landesgericht Salzburg verurteilt worden. Ein 18-Jähriger erhielt zehn Jahre unbedingte Haft wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung. Ein weiterer 18-Jähriger bekam wegen absichtlich schwerer Körperverletzung und schwerer Körperverletzung drei Jahre unbedingte Haft, und ein 20-Jähriger wegen Körperverletzung ein Jahr bedingt.