Commerzialbank-Prozess in NÖ: Käseglocke gegen Amtsgeheimnis

Eigentlich handelte es sich nur um einen Nebenprozess der Causa der Commerzialbank Mattersburg , doch der Saal 16 am Landesgericht Korneuburg ist am Dienstagvormittag fast bis zum letzten Platz gefüllt, als der Angeklagte den Verhandlungsraum betritt.

Der Angeklagte soll dem Ex-Bankchef Martin Pucher vorab von Prüfverfahren rund um das Insolvenzverfahren der Commerzialbank Mattersburg berichtet haben. Laut WKStA hätte die Bank dadurch von längerer und gezielterer Vorbereitungszeit profitiert. Erheblich erschwert und in ihrer Effektivität eingeschränkt wurde dadurch die Arbeit der Bankenprüfung, meint die WKStA.

Die Hintergründe: Bei der Causa rund um die Commerzialbank Mattersburg wird wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs, Untreue, betrügerischer Krida, Bilanzfälschung, Geldwäsche sowie wegen diverser Korruptionsvorwürfe ermittelt. Dem Ex-Chef und der ehemaligen Vorständin Franziska Klikovits wird vorgeworfen, Fake-Kredite angelegt zu haben. Dadurch soll für die Bankkunden ein Gesamtschaden von 600 Millionen Euro entstanden sein. Durch die Informationsweitergabe des Angeklagten hätten die "Fake-Kredite" versteckt werden können, heißt es von der WKStA.

Anruflisten belegen Schuld

Der Angeklagte war langjähriger Mitarbeiter der Nationalbank und mit Pucher befreundet. Anruflisten sollen beweisen, dass der 58-Jährige den Ex-Bankchef vorab über Prüfverfahren seiner Bank informiert haben soll. Die Staatsanwaltschaft zitiert den Angeklagten in einer Nachricht am Anrufbeantworter mit: "Du wirst Besuch bekommen, der dich nicht erfreuen wird". Eigentlich werden die betroffenen Banken erst zu Prüfbeginn in Kenntnis gesetzt.