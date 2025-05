Proteste gegen Porsche-Tunnel: 16.000 Unterschriften an Stadt übergeben

In der Stadt Salzburg haben Aktivisten in einer Onlinepetition binnen vier Wochen über 16.000 Unterschriften gegen den geplanten Porsche-Tunnel im Kapuzinerberg gesammelt und am Donnerstagnachmittag an Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) übergeben.

„Wir wollen die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte dazu bewegen, gegen die noch notwendige Einzelbewilligung zu stimmen“, erklärte Gisela Zeindlinger, die Initiatorin der Petition. Die meisten Salzburgerinnen und Salzburger hätten durch den Bau nur Nachteile, aber gar keinen Nutzen, betonte sie.