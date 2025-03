Privater Porsche-Tunnel für 40.000 Euro: "Der Wert ist in Ordnung"

Seit Wochen sorgt in der Stadt Salzburg der geplante Bau eines privaten Autotunnels für Diskussionen, den Porsche-Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche zu seiner im Jahr 2020 gekauften Villa am Kapuzinerberg errichten lassen will.

"Der Wert ist in Ordnung"

Nachdem dennoch Kritik aufkam, hat Stadtchef Auinger bei einem von der Stadt ausgewählten gerichtlich beeideten Sachverständigen das (von Porsche bezahlte) Gutachten in Auftrag gegeben. Der Experte errechnete darin, dass für die Dienstbarkeiten für den Tunnel und eine unterirdische Garage 35.304 Euro angemessen wären - also sogar weniger als die bezahlten 40.000 Euro.

"Mir wurde unterstellt, ich hätte aus Gefälligkeit gehandelt", sagte Preuner in einer ersten Reaktion auf das Gutachten. "Ich habe das immer vehement bestritten." Die Beamten im Magistrat hätten gründlich gearbeitet, er sehe sich nun in seinem Vorgehen bestätigt. Auch SPÖ-Stadtchef Auinger betonte am Mittwoch gegenüber der APA, dass in Sachen des Dienstbarkeitsvertrags alles ordnungsgemäß abgelaufen sei und sauber abgewickelt wurde. "Der Vorwurf, dass die 40.000 Euro zu wenig sein könnten, ist vom Tisch. Der Wert ist in Ordnung."