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Prebersee: Ersthelfer konnten Badegast nicht mehr retten
Ersthelfer bargen Mann aus dem See, doch er konnte nicht mehr reanimiert werden.
Im Prebersee im Salzburger Lungau ist am frühen Freitagnachmittag ein älterer Badegast ums Leben gekommen. Die Wasserrettung wurde kurz nach 13 Uhr alarmiert, dass der Mann nach dem Schwimmen nicht mehr zurück zum Badeplatz gekommen ist.
Ersthelfer bargen den Mann aus dem moorigen See und begannen mit der Reanimation, die dann vom Notarzt fortgesetzt wurde. Diese blieb aber ohne Erfolg, informierte die Wasserrettung in einer Aussendung. Nähere Infos lagen zunächst nicht vor.
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