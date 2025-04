Polizisten reanimierten bewusstlosen Autofahrer in Salzburg

Im Stadtgebiet von Zell am See sackte am Abend ein 61-jähriger Autolenker am Steuer seines Fahrzeugs zusammen. Passanten bargen den Mann aus dem Wagen und begannen, Erste Hilfe zu leisten. Die dazukommenden Beamten übernahmen dann bis zum Eintreffen des Notarztes die Wiederbelebungsmaßnahmen. Tatsächlich setzte die Atmung des Mannes noch vor dem Abtransport ins Krankenhaus wieder ein.