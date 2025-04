Polizistin und zwei Polizisten wurden in Salzburg zu Lebensrettern

In Taxenbach (Pinzgau) haben am Samstag eine Polizistin und zwei Polizisten einer 18-jährigen Urlauberin aus Belgien wohl das Leben gerettet. Der Freund der Frau war gegen 7 Uhr in der gemeinsamen Ferienunterkunft im Ort aufgewacht und hatte seine Freundin reglos neben sich bemerkt.