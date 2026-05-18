Pinzgau: Skitourengeher lösten Lawinen aus, einer wurde verschüttet

Auf der Hohen Fürleg (3.243 Meter) in den Salzburger Hohen Tauern ist es am Montagnachmittag zu einem Lawinenabgang gekommen. Zwei Skitourengeher aus Deutschland lösten bei der Abfahrt kurz unterhalb des Gipfels ein großes Schneebrett aus.

Einer der beiden Männer wurde von den Schneemassen mitgerissen und zum Teil verschüttet. Er konnte sich jedoch selbst befreien. Sein Begleiter, der von der Lawine nicht erfasst wurde, setzte einen Notruf ab.