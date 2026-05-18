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Salzburg

Pinzgau: Skitourengeher lösten Lawinen aus, einer wurde verschüttet

Die beiden deutschen Alpinisten wurden mit dem Hubschrauber geborgen und ins Tal geflogen.
18.05.2026, 18:15

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Warnschild vor Lawinengefahr mit roter Hand im verschneiten Gebirge und bewaldeter Winterlandschaft im Hintergrund.

Auf der Hohen Fürleg (3.243 Meter) in den Salzburger Hohen Tauern ist es am Montagnachmittag zu einem Lawinenabgang gekommen. Zwei Skitourengeher aus Deutschland lösten bei der Abfahrt kurz unterhalb des Gipfels ein großes Schneebrett aus.

Einer der beiden Männer wurde von den Schneemassen mitgerissen und zum Teil verschüttet. Er konnte sich jedoch selbst befreien. Sein Begleiter, der von der Lawine nicht erfasst wurde, setzte einen Notruf ab.

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Wie die Bergrettung Salzburg in einer Aussendung informiert, kam es noch im Gipfelbereich zu dem Unfall, als die beiden Wintersportler nach nur wenigen Dutzend Metern Abfahrt einen etwa 35 bis 40 Grad steilen Hang querten. Die alarmierten Hundeteams der Bergrettung kamen nicht mehr zum Einsatz. Ein Polizeihubschrauber barg die beiden Tourengeher und flog sie ins Tal.

Bergrettung Lawine
Agenturen  | 

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