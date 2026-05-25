Mountainbike-Unfall im Pinzgau: 18-Jähriger stirbt im Spital

Ein 18-jähriger Deutscher ist am Sonntagabend nach einem Unfall mit seinem Mountainbike in Leogang (Pinzgau) seinen schweren Verletzungen im Spital erlegen.

Rettungshubschrauber brachte Teenager ins Krankenhaus

Laut Polizei ist der Fahrradfahrer aus Bayern während einer Downhill-Abfahrt gestürzt. Nachkommende Radfahrer verständigten die Rettungskräfte. Der 18-Jährige war mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert worden. Im Krankenhaus ist er verstorben.