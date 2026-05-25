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Salzburg

Mountainbike-Unfall im Pinzgau: 18-Jähriger stirbt im Spital

Beim Downhillen in Leogang ist ein 18-Jähriger aus Bayern gestürzt und im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.
25.05.2026, 16:12

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Ein gelber Rettungshubschrauber des ÖAMTC im Flug.

Ein 18-jähriger Deutscher ist am Sonntagabend nach einem Unfall mit seinem Mountainbike in Leogang (Pinzgau) seinen schweren Verletzungen im Spital erlegen.

"Bedenklicher Todesfall": 78-Jährige tot in Wien gefunden

Rettungshubschrauber brachte Teenager ins Krankenhaus

Laut Polizei ist der Fahrradfahrer aus Bayern während einer Downhill-Abfahrt gestürzt. Nachkommende Radfahrer verständigten die Rettungskräfte. Der 18-Jährige war mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert worden. Im Krankenhaus ist er verstorben.

Salzburg Radsport
Agenturen  | 

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