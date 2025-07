Tödlicher Flugzeugabsturz im Pinzgau: Das sind die 4 Opfer

Nach dem Flugzeugabsturz mit vier Toten am Samstag in Wald im Pinzgau hat die Polizei am Sonntag nähere Angaben zur Identität der Toten gemacht. Es handelt sich um einen 70-jährigen Bayern, der gemeinsam mit seinem 33-jährigen Sohn und dessen gleichaltriger Freundin aus Regensburg den Rundflug unternommen hatte, sagte eine Sprecherin zur APA. Der 59-jährige Pilot kam wie der 70-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg. Wie es zum Absturz kam, war am Sonntag noch nicht bekannt.