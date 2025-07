Kleinflugzeug im Salzburger Pinzgau abgestürzt

In Wald im Pinzgau (Bezirk Zell am See) ist am frühen Samstagnachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt und hat zu brennen begonnen. Ob Personen verletzt oder getötet worden sind, war vorerst noch nicht bekannt.

"Es dürfte sich um einen Motorsegler handeln, es ist das einzige Flugzeug, das abgeht", sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Klaus Portenkirchner zur APA. "Ein bis vier Personen könnten drinnen gewesen sein."