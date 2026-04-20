Prozess in Salzburg: Pfleger forderte Nacktfotos von Patientin (14)
Am Landesgericht Salzburg ist am Montag ein 40-jähriger Krankenpfleger zu zehn Monaten bedingter Haft und zu einer unbedingten Geldstrafe in der Höhe von 1.200 Euro verurteilt worden.
Der Mann soll im vergangenen November und Dezember eine 14-jährige Patientin unsittlich berührt und ihr zudem Fotos von seinem Penis geschickt haben. Außerdem forderte er das Mädchen später über Snapchat auf, ihm Nacktbilder zu schicken. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Das Mädchen war nach einem Suizidversuch mit schweren psychischen Problemen in die Klinik gebracht worden, was der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft ausnutzte.
Angeklagter war geständig
Der Pfleger - er ist selbst Vater von Kindern und hat seinen Job mittlerweile verloren - zeigte sich vor Gericht geständig und meinte, die Tat zu bereuen. Er könne grundsätzlich gut mit Kindern und Jugendlichen, habe sich aber leider zu dem Fehlverhalten verleiten lassen.
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