Nonnen von Goldenstein wenden sich nun an die oberste Stelle

Im Fall der drei Nonnen , die gegen den Willen ihres Ordensoberen in das leer stehende Kloster Goldenstein in Salzburg zurückgekehrt sind, liegt der Ball noch in Rom. Dort hat das Dikasterium, eine Behörde der römischen Kurie im Vatikan, noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen, ob sie im Kloster dauerhaft bleiben dürfen.

Gönner finanzieren nun den Nonnen eine Reise nach Rom, um an einer Audienz von Papst Leo XIV. teilnehmen zu dürfen. Die privaten Gönner aus Rom haben bereits Geld zur Finanzierung der Reise nach Rom gesammelt, wie eine Sprecherin der Nonnen am Montag im APA-Gespräch schilderte. Jetzt gehe es nur mehr darum, einen Termin für die Audienz beim Papst Ende April, Anfang Mai zu bekommen. Die Nonnen wollen offenbar den Papst persönlich darum bitten, weiterhin im Kloster bleiben zu dürfen.

„Die drei Nonnen sind sehr glücklich, nach Rom reisen zu dürfen. Sie waren noch nie in Rom, die Reise ist für sie etwas Spezielles“, sagte die Sprecherin. Momentan gehe es den Ordensfrauen gut, sie seien wohlauf und würden von einer 24-Stunden-Pflege sieben Tage die Woche im Kloster in Elsbethen (Flachgau) betreut.

Hoffnungen ruhen auf Leo XIV.

Wie die Kathpress am Freitag berichtete, soll der deutsche Vatikan-Journalist Andreas Englisch laut Nachrichtenagentur KNA in der aktuellen Folge seines Podcasts „Vatikangeflüster“ berichtet haben, dass für die drei Ordensschwestern derzeit eine Reise nach Rom vorbereitet werde. Hintergrund seien „sehr großzügige Spender“, die sich bei ihm gemeldet hätten und den Ordensfrauen ermöglichen wollen, den Papst zu treffen.