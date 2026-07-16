Tödlicher Motorradunfall: Lenker (60) prallte in Salzburg gegen Felswand

Ein Motorradfahrer aus Tirol ist am Mittwoch nach einem Unfall auf der Katschbergstraße (B99) in Hüttau im Pongau seinen Verletzungen im Krankenhaus Schwarzach erlegen.

Laut Polizei kam der 60-jährige Tiroler aus dem Bezirk Kufstein kurz nach 13.00 Uhr in einer Linkskurve von der Straße ab, fuhr über eine Böschung und stieß gegen eine Felswand.

Zeugen des Unfalls verständigten die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Ein Notarzthubschrauber flog den Mann ins Spital.