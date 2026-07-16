Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Salzburg

Tödlicher Motorradunfall: Lenker (60) prallte in Salzburg gegen Felswand

Der Unfall ereignete sich in Hüttau. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte.
16.07.2026, 10:37

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein gelber ÖAMTC Hubschrauber fliegt über einem wolkenlosen Himmel.

Ein Motorradfahrer aus Tirol ist am Mittwoch nach einem Unfall auf der Katschbergstraße (B99) in Hüttau im Pongau seinen Verletzungen im Krankenhaus Schwarzach erlegen. 

Mann stieß Frau in Kufstein Gabel ins Gesicht

Laut Polizei kam der 60-jährige Tiroler aus dem Bezirk Kufstein kurz nach 13.00 Uhr in einer Linkskurve von der Straße ab, fuhr über eine Böschung und stieß gegen eine Felswand. 

Zeugen des Unfalls verständigten die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Ein Notarzthubschrauber flog den Mann ins Spital.

Tirol
Agenturen  | 

Kommentare