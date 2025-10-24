Mordanklage nach Tötungsdelikt im Pinzgau gegen Ex-Freund des Opfers

Nach der Tötung einer 34-Jährigen auf einem Parkplatz in Maria Alm (Pinzgau) im vergangenen Mai hat die Staatsanwaltschaft Salzburg nun Mordanklage gegen den Ex-Freund der Frau, einen inzwischen 33-jährigen Ungarn, erhoben. Das gab Behördensprecherin Ricarda Eder am Freitag bekannt. Der Beschuldigte, der wenige Tage nach der Tat in den Niederlanden festgenommen wurde, verweigerte laut Eder bisher jede Aussage.

Hilfe gibt es unter bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at;

beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): www.aoef.at;

im Gewaltschutzzentrum Wien: 01-5853288, https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/;

beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719;

bei den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800-700-217;

beim Polizei-Notruf: 133

sowie mit dem "Stillen Notruf" in der DEC112 App, um nahezu unbemerkt Hilfe zu rufen.

Konkret wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, die aus Thüringen stammende Ex-Freundin in der Nacht auf den 3. Mai durch einen stirnseitig aufgesetzten Kopfschuss getötet zu haben. Er verwendete dazu einen Revolver, der laut Polizei behördlich registriert war. Ausgestellt wurde die Waffenbesitzkarte erst heuer. Treffen zur Übergabe von Gegenständen vereinbart Der Ungar und die Deutsche hatten im Pinzgau gearbeitet und sich im vergangenen Jahr kennengelernt. Es entwickelte sich eine Beziehung, die im Herbst des Vorjahres aber wieder auseinanderging. Weil beide noch Gegenstände des anderen hatten, vereinbarten sie heuer Anfang Mai das Treffen in Maria Alm, zu dem beide mit Autos kamen. Die Deutsche hatte eine Freundin mitgenommen, die allerdings im Wagen sitzen blieb. Die beiden übergaben sich die Gegenstände und verabschiedeten sich wieder. Danach hat der Ungar laut Anklage den tödlichen Schuss abgegeben.

Anschließend floh er mit einem Auto, das er erst kurz vorher angemietet hatte. Er fuhr damit nach München und stieg dort in einen Zug Richtung Niederlande. Die Polizei konnte mit internationaler Hilfe die Spur des Mannes verfolgen, und fünf Tage nach dem Tötungsdelikt wurde der Ungar beim Verlassen eines Supermarkts in Utrecht festgenommen. Im August wurde er nach Österreich ausgeliefert. Laut Gutachten zurechnungsfähig Laut Eder hat der Verdächtige behauptet, dass es ihm psychisch nicht gut gehe. Er habe ein Schizophrenie-Problem und hätte Stimmen gehört. Deswegen wurde ein psychiatrisches Gutachten eingeholt, das ergab, dass der Mann zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig gewesen sei.